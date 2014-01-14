Participe de nossa página de fãs
SpreadInfo - indicador para MetaTrader 5
2768
SpreadInfo exibe o spread, o seu valor médio e sua razão em um dos cantos do gráfico. Tipo de fonte, cor e tamanho podem ser personalizados nos parâmetros de entrada.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais", bem como as classes type_font e CFontName da biblioteca GetFontName.mqh.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input string SpName="Spread"; // Nome do "Spread" input string MaSpName="MASpread"; // Nome do Spread médio input string RatioName="Ratio"; // Nome do Spread e a taxa de seu valor médio input color TextColor1=Magenta; // Cor do Spread input color TextColor2=Blue; // Cor do spread médio input color TextColor3=Red; // Cor do spread e a taxa de seu valor médio input int FontSize=15; // Tamanho da fonte input type_font FontType=Font14; // Tipo da fonte input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização da posição input uint Y_=1; // Coordenadas verticais input uint X_=5; // Coordenadas horziontais input int period=100; // Período do Spread suavizado
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/647
