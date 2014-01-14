CodeBaseSeções
SpreadInfo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
SpreadInfo exibe o spread, o seu valor médio e sua razão em um dos cantos do gráfico. Tipo de fonte, cor e tamanho podem ser personalizados nos parâmetros de entrada.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais", bem como as classes type_font e CFontName da biblioteca GetFontName.mqh.

SpreadInfo

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input string SpName="Spread";                         // Nome do "Spread"
input string MaSpName="MASpread";                     // Nome do Spread médio
input string RatioName="Ratio";                       // Nome do Spread e a taxa de seu valor médio
input color  TextColor1=Magenta;                     // Cor do Spread
input color  TextColor2=Blue;                        // Cor do spread médio
input color  TextColor3=Red;                         // Cor do spread e a taxa de seu valor médio
input int    FontSize=15;                            // Tamanho da fonte
input type_font FontType=Font14;                     // Tipo da fonte
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização da posição
input uint Y_=1;                                     // Coordenadas verticais
input uint X_=5;                                     // Coordenadas horziontais
input int period=100;                                // Período do Spread suavizado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/647

