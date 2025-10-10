당사 팬 페이지에 가입하십시오
IncCMOOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
CMOOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 CMO(Chande Momentum Oscillator) 인디케이터 값 계산을 위한 클래스입니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 주기.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서는 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double & aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼;
- double & aCMO[] - 인디케이터의 계산된 값.
추가 메서드
- int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
Test_CMOOnArray.mq5 파일은 CCMOOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncCMOOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
Chande 모멘텀 오실레이터(CMO) 지표는 "새로운 테크니컬 트레이더: 최신 지표를 활용하여 수익 증대"라는 책에서 처음 발표되었습니다. 이 지표의 값 범위는 +1에서 -1까지입니다. 0.5와 -0.5 구간은 각각 과매수 및 과매도로 간주됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/635
