CMOOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 CMO(Chande Momentum Oscillator) 인디케이터 값 계산을 위한 클래스입니다.

애플리케이션:



인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 인디케이터의 주기.

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서는 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수; double & aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼; double & aCMO[] - 인디케이터의 계산된 값.

추가 메서드

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

- 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

Test_CMOOnArray.mq5 파일은 CCMOOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncCMOOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

Chande 모멘텀 오실레이터(CMO) 지표는 "새로운 테크니컬 트레이더: 최신 지표를 활용하여 수익 증대"라는 책에서 처음 발표되었습니다. 이 지표의 값 범위는 +1에서 -1까지입니다. 0.5와 -0.5 구간은 각각 과매수 및 과매도로 간주됩니다.



