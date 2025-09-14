코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

부드러운 적응형 모멘텀 - MetaTrader 5용 지표

Witold Wozniak | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
40
평가:
(14)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 저자:

위톨드 워즈니악

존 엘러스의 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술" 책에 나오는 적응형 모멘텀.

인디케이터가 작동하려면 터미널_데이터_폴더\MQL5/지표 폴더에 컴파일된 CyclePeriod 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.

평활화된 적응형 모멘텀 표시기


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/578

공명 사냥꾼 공명 사냥꾼

관련 금융 자산의 공명 현상을 분석하는 다중 통화 전문가 시스템입니다.

X2MA NRTR X2MA NRTR

범용 이동 평균과 NRTR 지표의 하이브리드입니다. 이 지표에서 이동 평균 값은 NRTR 알고리즘(닉 라이포크 후행 역방향)을 사용하여 보정됩니다.

Risk translation of percentage risk Risk translation of percentage risk

계정 잔액을 기준으로 위험 비율을 금액으로 환산합니다.

Trendline Alert V1 Trendline Alert V1

추세선 중단 알림