거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
부드러운 적응형 모멘텀 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 40
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
위톨드 워즈니악
존 엘러스의 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술" 책에 나오는 적응형 모멘텀.
인디케이터가 작동하려면 터미널_데이터_폴더\MQL5/지표 폴더에 컴파일된 CyclePeriod 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/578
공명 사냥꾼
관련 금융 자산의 공명 현상을 분석하는 다중 통화 전문가 시스템입니다.X2MA NRTR
범용 이동 평균과 NRTR 지표의 하이브리드입니다. 이 지표에서 이동 평균 값은 NRTR 알고리즘(닉 라이포크 후행 역방향)을 사용하여 보정됩니다.
Risk translation of percentage risk
계정 잔액을 기준으로 위험 비율을 금액으로 환산합니다.Trendline Alert V1
추세선 중단 알림