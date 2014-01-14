CodeBaseSeções
Momento Adaptativo Suavizado - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1963
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Autor real:

Witold Wozniak

Momento Adaptativo do livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Coloque o arquivo compilado do indicador CyclePeriod no caminho: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Momento Adaptativo Suavizado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/578

