Momento Adaptativo Suavizado - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1963
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
Momento Adaptativo do livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
Coloque o arquivo compilado do indicador CyclePeriod no caminho: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/578
