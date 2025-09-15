거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
지그재그 NK 채널 - MetaTrader 5용 지표
이 인디케이터에서 채널은 세 개의 지그재그 상단에 구축됩니다.
인디케이터는 차트에 지그재그가 있는 경우(ZigZag_NK_Channel2)와 없는 경우(ZigZag_NK_Channel)의 두 가지 버전으로 만들어집니다.
입력 매개변수:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //+----------------------------------------------+ //|| 채널 구성의 입력 파라미터 ||| //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // 첫 번째 버텍스의 수 (0,1,2,3...) input color Upper_color=DeepSkyBlue; // 채널 상단 라인 색상 input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // 채널 상단 라인 스타일 input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // 상단 채널 라인의 두께 input color Middle_color=Teal; // 가운데 선의 색상 input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 미드라인 스타일 input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // 중심선의 두께 input color Lower_color=Magenta; // 하단 채널 라인의 색상 input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // 채널 하단 스타일 input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // 채널 하단 라인의 두께
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/579
