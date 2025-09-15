당사 팬 페이지에 가입하십시오
확률론적 RSI - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
- 57
-
실제 저자:
위톨드 워즈니악
스토캐스틱 RSI는 가격 계열에서 값이 계산되는 것이 아니라 기술 지표 RSI의 값에서 계산되는 고전적인 스토캐스틱 오실레이터입니다.
고전적인 RSI는 시장이 나타내는 주기나 변동성 변화에 반응하지 않을 수 있습니다. 시장이 추세에 진입하면 RSI는 종종 추세 방향으로 거래를 개시하라는 신호를 트리거할 수 있는 적절한 수준에 도달하지 못합니다. RSI에 스토캐스틱 오실레이터를 적용하면 현재 변동성에 더 부합하는 동적 지표가 만들어집니다.
이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 게재된 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다. 이 지표를 사용하는 가장 간단한 트레이딩 시스템은 스토캐스틱 오실레이터 또는 RSI와 완전히 유사합니다.
이 지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 클래스를 사용하며( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사해야 함), 작업에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/541
