Nikolay Kositsin
959
(15)
実際の著者：

Witold Wozniak

ジョンエラーズ著作の本 「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善）」.にある適応型モメンタム。

CyclePeriodインディケータのコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

平滑化された適応型モメンタム

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/578

