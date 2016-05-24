無料でロボットをダウンロードする方法を見る
平滑化された適応型モメンタム - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 959
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Witold Wozniak
ジョンエラーズ著作の本 「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善）」.にある適応型モメンタム。
CyclePeriodインディケータのコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/578
