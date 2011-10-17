Ставь лайки и следи за новостями
Smoothed Adaptive Momentum - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 3427
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Witold Wozniak
Адаптивный моментум из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CyclePeriod.
Мультивалютная экспертная система, анализирующая резонансные явления на смежных финансовых активах.X2MA NRTR
Гибрид универсальной скользящей средней и NRTR-индикатора. В этом индикаторе значения скользящей средней откорректированы с помощью NRTR-алгоритма (Nick Rypock Trailing Reverse).
Действия индикатора Sine Wave в трендовом рынке повторяют адаптивные скользящие средние с точностью до наоборот: при четком направленном движении обе линии индикатора (Lead Sine и Sine Wave) движутся параллельно друг другу и своим положением относительно друг друга показывают направление тренда; при боковом же тренде индикатор Sine Wave быстро реагирует на свинговые движения рынка.Стохастический RSI
Стохастический RSI - это классический cтохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений технического индикатора RSI.