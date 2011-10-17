CodeBaseРазделы
Индикаторы

Smoothed Adaptive Momentum - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3427
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Witold Wozniak

Адаптивный моментум из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CyclePeriod.

Индикатор Smoothed Adaptive Momentum


