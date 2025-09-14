서로 다른 금융 자산 간의 상관 관계를 고려하는 아이디어는 새로운 것이 아니며 이러한 패턴 분석을 기반으로하는 알고리즘을 구현하는 것이 흥미로울 것입니다.

이 경우 2001년 잡지 "Currency Speculator", №04 (1편) 및 №05 (2편) 의 "공명 - 새로운 종류의 기술 지표"라는 기사를 기반으로 다중 통화 오토마톤을 구현했습니다.

이러한 접근법의 핵심은 다음과 같습니다. 예를 들어 EURUSD 시장을 연구하기 위해 이 금융 자산에 대한 일부 지표의 수치뿐만 아니라 EURUSD에 인접한 자산인 EURJPY 및 USDJPY에 대한 동일한 지표의 수치도 사용합니다.

이 전문가 어드바이저에서는 사용자 지정 지표 multistochastic_exp를 사용하여 스토캐스틱 오실레이터를 기반으로 값을 계산하는 거래 신호를 수신합니다.

이 보조지표의 장치에 대한 자세한 설명은 "다른 상품에서 거래하는 보조지표 만들기" 문서에서 확인할 수 있습니다.