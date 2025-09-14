코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
Experts

공명 사냥꾼 - MetaTrader 5용 expert

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
44
평가:
(18)
게시됨:
exp_resonancehunter.mq5 (23.79 KB) 조회
\MQL5\Indicators\
multistochastic.mq5 (18.39 KB) 조회
multistochastic_exp.mq5 (8.8 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

서로 다른 금융 자산 간의 상관 관계를 고려하는 아이디어는 새로운 것이 아니며 이러한 패턴 분석을 기반으로하는 알고리즘을 구현하는 것이 흥미로울 것입니다.

이 경우 2001년 잡지 "Currency Speculator", №04 (1편) 및 №05 (2편)"공명 - 새로운 종류의 기술 지표"라는 기사를 기반으로 다중 통화 오토마톤을 구현했습니다.

이러한 접근법의 핵심은 다음과 같습니다. 예를 들어 EURUSD 시장을 연구하기 위해 이 금융 자산에 대한 일부 지표의 수치뿐만 아니라 EURUSD에 인접한 자산인 EURJPY 및 USDJPY에 대한 동일한 지표의 수치도 사용합니다.

이 전문가 어드바이저에서는 사용자 지정 지표 multistochastic_exp를 사용하여 스토캐스틱 오실레이터를 기반으로 값을 계산하는 거래 신호를 수신합니다.

이 보조지표의 장치에 대한 자세한 설명은 "다른 상품에서 거래하는 보조지표 만들기" 문서에서 확인할 수 있습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/452

X2MA NRTR X2MA NRTR

범용 이동 평균과 NRTR 지표의 하이브리드입니다. 이 지표에서 이동 평균 값은 NRTR 알고리즘(닉 라이포크 후행 역방향)을 사용하여 보정됩니다.

ChartObjectsCopyPaste ChartObjectsCopyPaste

Windows 클립보드를 통해 차트 사이에 선택한 그래픽 개체를 텍스트로 복사하여 붙여넣습니다. 소스 차트에서는 Ctrl+Q를, 대상 차트에서는 Ctrl+J를 사용합니다.

부드러운 적응형 모멘텀 부드러운 적응형 모멘텀

존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩을 개선하는 최첨단 DSP 기술"의 적응형 모멘텀을 참고하세요.

Risk translation of percentage risk Risk translation of percentage risk

계정 잔액을 기준으로 위험 비율을 금액으로 환산합니다.