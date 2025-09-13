당사 팬 페이지에 가입하십시오
스토캐스틱 CG 오실레이터 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 61
-
실제 저자:
위톨드 워즈니악
스토캐스틱 CG 오실레이터는 가격 계열이 아닌 CG 오실레이터 지표의 값으로 값을 계산하는 스토캐스틱 오실레이터입니다.
클래식 스토캐스틱 오실레이터는 시장이 나타내는 주기나 변동성 변화에 반응하지 않을 수 있습니다. 고정된 계산 주기를 사용하며 끊임없이 변화하는 시장 주기에 맞춰 조정되지 않습니다. 스토캐스틱 CG 오실레이터 지표는 이러한 단점이 없으며 현재 시장 변동성에 맞춰 조정됩니다.
이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 실린 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다. 이 지표를 사용하는 가장 간단한 거래 시스템은 스토캐스틱 오실레이터 또는 RSI를 사용하는 것과 유사합니다.
