平滑自适应动量 - MetaTrader 5脚本

Witold Wozniak
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1562
等级:
(15)
已发布:
已更新:
实际作者:

Witold Wozniak

自适应动量出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"

放置 CyclePeriod 指标编译文件至 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

平滑自适应动量

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/578

