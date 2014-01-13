请观看如何免费下载自动交易
平滑自适应动量
Nikolay Kositsin
1562
实际作者:
Witold Wozniak
自适应动量出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。
放置 CyclePeriod 指标编译文件至 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/578
