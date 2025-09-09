작성자:

Vinin

역 피셔 변환을 사용하여 래리 윌리엄스의 퍼센트 범위를 평활화했습니다.

이 지표는 대부분의 경우 값이 +1 또는 -1에 가깝기 때문에 모호하지 않은 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 지표가 -0.5까지 위쪽으로 교차하거나 이전에 -0.5까지 위쪽으로 교차한 적이 있는 경우 0.5까지 위쪽으로 교차할 때 매수하세요. 지표가 0.5 아래로 교차하거나 이전에 0.5 아래로 교차하지 않은 경우 -0.5 아래로 교차하면 매도합니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 코드 베이스 11.05.2009에 게시되었습니다.