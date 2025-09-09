코드베이스섹션
VininI WPR FO - MetaTrader 5용 지표

Vinin
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
48
평가:
(18)
게시됨:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
vinini_wpr_fo.mq5 (8.32 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

작성자:

Vinin

피셔 변환을 사용하여 래리 윌리엄스의 퍼센트 범위를 평활화했습니다.

이 지표는 대부분의 경우 값이 +1 또는 -1에 가깝기 때문에 모호하지 않은 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 지표가 -0.5까지 위쪽으로 교차하거나 이전에 -0.5까지 위쪽으로 교차한 적이 있는 경우 0.5까지 위쪽으로 교차할 때 매수하세요. 지표가 0.5 아래로 교차하거나 이전에 0.5 아래로 교차하지 않은 경우 -0.5 아래로 교차하면 매도합니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 코드 베이스 11.05.2009에 게시되었습니다.

VininI WPR FO 표시기

