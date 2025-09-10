두 개의 지표 BrainTrend1과 BrainTrend2가 하나의 최소화된 창에 구현되어 차트 작업 공간을 어지럽히지 않습니다.



지표 중 하나인 BrainTrend1(위쪽 사각형 포인트)은 주 추세 지표이고, 다른 지표인 BrainTrend2(아래쪽 원형 포인트)는 확인 지표입니다.

뇌트렌드 인디케이터가 작동하려면 터미널_데이터_폴더\MQL5\지표\에 뇌트렌드1 및 뇌트렌드2 인디케이터의 컴파일된 파일이 있어야 합니다.