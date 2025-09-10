코드베이스섹션
지표

LeManTrend - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
58
(18)
colorlemantrend.mq5 (8.18 KB) 조회
lemantrend.mq5 (6.88 KB) 조회
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

LeMan

이 지표는 현재 가격과 세 기간 동안의 최대 및 최소 가격을 기준으로 추세 위치를 결정합니다.

LeManSignal도 참조하세요.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( 터미널_데이터_터미널 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.06.08에 코드 베이스에 게시되었습니다.

르만트렌드 인디케이터

원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/563

