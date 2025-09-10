실제 작성자:

LeMan

이 지표는 현재 가격과 세 기간 동안의 최대 및 최소 가격을 기준으로 추세 위치를 결정합니다.

LeManSignal도 참조하세요.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( 터미널_데이터_터미널 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.06.08에 코드 베이스에 게시되었습니다.

