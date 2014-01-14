VininI WPR FO

Participe de nossa página de fãs
Nikolay Kositsin
1456
Vinin
Faixa Percentual de Larry Williams suavizada utilizando a Transformada de Fischer.
Este indicador gera sinais de compra e venda, e seus valores se aproximam de +1 ou -1 na maior parte do tempo. Devemos comprar quando o indicador cruzar para cima a linha de valor -0.5 ou 0.5 caso ele tenha cruzado -0.5 a algum tempo atrás. Devemos vender quando o indicador cruzar para baixo a linha de valor 0.5 ou -0.5 caso ela tenha cruzado 0.5 a algum tempo atrás.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.05.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/519
