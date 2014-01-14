CodeBaseSeções
VininI WPR FO - indicador para MetaTrader 5

Vinin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
1456
(18)
Vinin

Faixa Percentual de Larry Williams suavizada utilizando a Transformada de Fischer.

Este indicador gera sinais de compra e venda, e seus valores se aproximam de +1 ou -1 na maior parte do tempo. Devemos comprar quando o indicador cruzar para cima a linha de valor -0.5 ou 0.5 caso ele tenha cruzado -0.5 a algum tempo atrás. Devemos vender quando o indicador cruzar para baixo a linha de valor 0.5 ou -0.5 caso ela tenha cruzado 0.5 a algum tempo atrás.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.05.2009.

VininI WPR FO

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/519

