VininI WPR FO - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1153
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
著者：
Vinin
フィッシャー変換の逆関数を使った平滑化されたラリーウィリアムのパーセントレンジ。
このインディケータは、値がほとんどの場合に+1か -1に近いので、明確な売買シグナルを生成します。、信号を販売しています。インディケータが初めに-0.5を上向きに交差してから上向きに-0.5か0.5を交差した場合には買うべきです。インディケータが初めに-0.5を下向きに交差せずに下向きに-0.5か0.5を交差した場合には売るべきです。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include に置かれます）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年5月11日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/519
