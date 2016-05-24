コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

VininI WPR FO - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vinin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1153
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
vinini_wpr_fo.mq5 (8.33 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

著者：

Vinin

フィッシャー変換の逆関数を使った平滑化されたラリーウィリアムのパーセントレンジ

このインディケータは、値がほとんどの場合に+1か -1に近いので、明確な売買シグナルを生成します。、信号を販売しています。インディケータが初めに-0.5を上向きに交差してから上向きに-0.5か0.5を交差した場合には買うべきです。インディケータが初めに-0.5を下向きに交差せずに下向きに-0.5か0.5を交差した場合には売るべきです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include に置かれます）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年5月11日にコードベースで公開されました。

VininI WPR FO

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/519

正の取引高インデックス 正の取引高インデックス

正の取引高インデックス(Positive Volume Index、PVI）は取引高の増加と金融商品の価格変動との間の関係を描画します。

負の取引高インデックス 負の取引高インデックス

負の取引高インデックス(Negative Volume Index、NVI）は取引高の没落と金融商品の価格変動との間の関係を描画します。

Ease of Movement（動きやすさ） Ease of Movement（動きやすさ）

Ease of Movement テクニカル指標は価格変動の率市場の取引高の比を表示するために使用されます。

Mass Index (MI) Mass Index (MI)

マスインデックスは、最高値と最安値の間の帯域幅の変化に基づいて、トレンドの反転を検出するためのものです。