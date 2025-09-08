거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
와다 아타르 폭발 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 72
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
와다 아타르
이 외환 지표의 주요 특징은 "폭발"이라는 이름에 반영되어 있습니다.
이 지표는 시장이 언제 더 빨리 움직이기 시작하는지 보여줍니다. 또한 트레이더에게 매수, 매도 및 청산 시점을 알려줍니다.
이 인디케이터는 2008.03. 06 코드 베이스에 처음 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/531
Simplest Logger class for MetaTrader 5
레벨, 메시지 형식, 하위 문자열에 대한 포함 및 제외 필터를 지원하는 가장 간단한 메타트레이더 5 로그인용 클래스입니다.TimeServerDaylightSavings
견적 기록에서 서버 시간대 및 서머타임 모드(DST)를 경험적으로 감지하는 시간 관련 기능