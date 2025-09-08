코드베이스섹션
포켓으로
지표

와다 아타르 폭발 - MetaTrader 5용 지표

Waddah Attar
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
72
평가:
(46)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드
MQL5 프리랜스

실제 작성자:

와다 아타르

이 외환 지표의 주요 특징은 "폭발"이라는 이름에 반영되어 있습니다.

이 지표는 시장이 언제 더 빨리 움직이기 시작하는지 보여줍니다. 또한 트레이더에게 매수, 매도 및 청산 시점을 알려줍니다.

이 인디케이터는 2008.03. 06 코드 베이스에 처음 게시되었습니다.

와다 아타르 폭발 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/531

