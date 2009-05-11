CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VininI_WPR_FO - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Просмотров:
11245
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Используется для усиления сигнала обратное преобразование Фишера.

Gorillych Gorillych

Индикатор состояния рынка, на основе идеи, предложенной членом данного форума, в честь которого он и назван. :)

Советник на основе индикатора Ишимоку Советник на основе индикатора Ишимоку

Открытие и закрытие сделок при пересечении линий Тенкан и Киджун, линий Сенкоу-спан и графика; график должен находится выше или ниже облака. Советник дает положительные результаты на тестере.

Divergence Xpert Divergence Xpert

Основан на индикаторе, показывающем дивергенцию\конвергенцию

Модификация индикатора CCI Модификация индикатора CCI

Модификация обычного индикатора CCI в виде гистограммы, что улучшает визуальное восприятие, повышает информативность индикатора.