VininI WPR FO

Autor:

Vinin

Rango de Porcentaje de Larry Williams Suavizado mediante la Transformada Inversa de Fisher.

Este indicador genera señales de compraventa bien definidas, en tanto que su valor se encuentra cerca de +1 o -1 la mayor parte del tiempo. Se debe comprar cuando el indicador esté cruzando hacia arriba -0,5 o 0,5, siempre que haya cruzado previamente, hace algún tiempo, y también hacia arriba, -0,5. Y hay que vender cuando el indicador cruce hacia abajo 0,5 o -0,5, siempre que no haya cruzado previamente, hace algún tiempo, también hacia abajo, -0,5.

El indicador utiliza la librería de clases SmoothAlgorithms.mqh (hay que ponerla en terminal_data_folder\MQL5\Include). El artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" describe detalladamente cómo utilizar estas clases.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 11-05-2009