VininI WPR FO

Autor:

Vinin

Ein geglätteter Larry Williams' Percent Range Indikator unter Verwendung der Inversen Fisher Transformation.

Dieser Indikator erzeugt eindeutige Kauf- und Verkaufssignale, da seine Werte meistens nahe +1 oder -1 ist. Wir sollten kaufen, wenn der Indikator -0.5 aufwärts kreuzt oder die 0.5 aufwärts kreuzt und davor auch die -0.5 aufwärts gekreuzt hat. Wir sollten verkaufen, wenn der Indikator 0.5 abwärts kreuzt oder die -0.5 abwärts kreuzt davor auch die 0.5 abwärts gekreuzt hat.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.05.2009.

