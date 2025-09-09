당사 팬 페이지에 가입하십시오
피셔 변환 표시기 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 56
실제 저자:
위톨드 워즈니악
이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 게재된 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.
이 지표는 가격에 가우스 확률 분포 밀도가 없다는 가정을 기반으로 하지만, 가격을 정규화하고 피셔 변환을 적용하면 비슷한 것을 만들 수 있습니다. 그 결과 변동 피크는 가격 반전을 정확하게 반영합니다. 권장 기간은 10일입니다.
피셔 지표는 이전 기록에서 최소 및 최대 가격 수준을 계산하여 추세의 강도와 방향을 결정하고 그 변화를 예측합니다. 피셔는 트레이딩 시스템에서 기본 추세 지표로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 피셔가 0보다 크면 매수 신호, 작으면 매도 신호입니다. 피셔 인디케이터의 유일한 매개 변수인 최대값과 최소값의 최적 계산 기간을 선택하면 잘못된 신호를 피할 수 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터 신호와 유사하게 피셔(빨간색) 및 트리거(파란색) 선의 교차점을 사용하는 것은 상당히 허용됩니다.
"피셔의 정방향 및 역변환을 사용하여 메타트레이더 5에서 시장 분석하기" 문서를 참조하세요.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/537
역 피셔 변환을 사용하여 래리 윌리엄스의 퍼센트 범위를 평활화했습니다.StepMA_Line
이동 평균으로 설계된 StepMA 표시기입니다.
가격 및 (서버/현지) 시간을 표시하는 동기화된 사용자 지정 십자선 표시기입니다.Perfect Seconds Chart
퍼펙트 세컨즈 차트 표시기를 사용하면 실시간 데이터의 분 단위 캔들을 초 단위로 변환할 수 있습니다. 정확한 시간으로 막대를 닫으려면 초 수를 선택합니다. 이것은 실시간 OHLC 요금 기반 데이터이며, 틱을 사용할 수없는 경우에도 작동합니다. 외부 DLL이 필요하지 않으며 VPS에서 원활하게 작동합니다 4. 빠르고 최적화된 코드 5. 선물 라이브 차트를 초 단위로 쉽게 변환 할 수있는 BInance, Kucoin 및 기타 모든 거래소와 같은 암호화 쌍 지원 6. 금 및 외환 쌍과 같은 모든 유형의 기호 지원 7. 기호 및 요율 삭제 옵션.