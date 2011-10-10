CodeBaseРазделы
Индикаторы

VininI WPR FO - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3596
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Vinin

Сглаженный Larry Williams' Percent Range с использованием обратного преобразования Фишера (Inverse Fisher Transform).

Этот индикатор генерирует однозначные сигналы на покупку и продажу вследствие того, что большую часть времени его значение близко к +1 или -1. Покупаем, когда индикатор пересекает вверх -0.5 или пересекает вверх 0.5, если ранее он пересек вверх -0.5. Продаем, когда индикатор пересекает вниз 0.5 или пересекает вниз -0.5, если ранее он не пересек вниз 0.5.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base11.05.2009.

Индикатор VininI WPR FO

