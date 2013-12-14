代码库部分
VininI WPR FO - MetaTrader 5脚本

Vinin
Nikolay Kositsin
1818
(18)
作者:

Vinin

平滑处理 Larry Williams 的百分比范围，使用 逆 Fisher 变换

当指标的值接近 +1 或 -1 的大部分时间，本指标生成确定的买入和卖出信号。我们的买入信号是当指标上穿 -0.5 或 0.5 , 或已经上穿 -0.5 一段时间的某些情况。我们的卖出信号是当指标下穿 0.5 或 -0.5 , 或已经下穿 0.5 一段时间的某些情况。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 11.05.2009。

VininI WPR FO

XRAVI XRAVI

范围行动验证指数趋势指标。

Cronex 叠加 Cronex 叠加

叠加 RSI 和 DeMarker 技术指标。

需求指数 需求指数

需求指数结合了价格和交易量，以这样的一种方式，它往往能够领先价格的变动。

简洁运动 简洁运动

简洁运动技术指标用于显示价格变化率与市场交易量之间的比率。