请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
VininI WPR FO - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1818
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者:
Vinin
平滑处理 Larry Williams 的百分比范围，使用 逆 Fisher 变换。
当指标的值接近 +1 或 -1 的大部分时间，本指标生成确定的买入和卖出信号。我们的买入信号是当指标上穿 -0.5 或 0.5 , 或已经上穿 -0.5 一段时间的某些情况。我们的卖出信号是当指标下穿 0.5 或 -0.5 , 或已经下穿 0.5 一段时间的某些情况。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 11.05.2009。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/519