VininI WPR FO

作者:

Vinin

平滑处理 Larry Williams 的百分比范围，使用 逆 Fisher 变换。

当指标的值接近 +1 或 -1 的大部分时间，本指标生成确定的买入和卖出信号。我们的买入信号是当指标上穿 -0.5 或 0.5 , 或已经上穿 -0.5 一段时间的某些情况。我们的卖出信号是当指标下穿 0.5 或 -0.5 , 或已经下穿 0.5 一段时间的某些情况。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 11.05.2009。

