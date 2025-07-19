당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Blau_CMI 캔들스틱 모멘텀 지수 인디케이터 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 70
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
저자: 안드레이 N. 볼콘스키
캔들 모멘텀 지수 (캔들 모멘텀 지수, CMI) - 모멘텀 , 방향성 및 발산이라는 책에 설명된 윌리엄 블라우의 정규화 모멘텀 q-기간 캔들 (정규화 평활화 모멘텀 q-기간 캔들) 지표입니다.
평활화된 q-주기의 캔들 모멘텀 값은 백분율 스케일(표시 간격 [-100,+100])로 조정됩니다. 각 q-주기의 평활화된 캔들 모멘텀 값은 절대값으로 취한 q-주기의 평활화된 캔들 모멘텀 값으로 정규화됩니다.
정규화를 통해 CMI 값은 시장의 과매수(양수 값) 또는 과매도(음수 값) 정도로 해석할 수 있습니다.
자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 인디케이터와 트레이딩 시스템 문서를 참조하세요 . 1부: 인디케이터.
- WilliamBlau.mqh는 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\포함\에 위치해야 합니다.
- Blau_CMI.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/Indicators\에 배치해야 합니다.
윌리엄 블라우 캔들스틱 모멘텀 지수
계산:
캔들스틱 모멘텀 지수 공식:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)
EMA(EMA(|cmtm(price1,price2,q)|,r),s),u),u)=0이면 CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0
여기서:
- q는 q-주기의 캔들 모멘텀 계산에 관련된 가격 차트의 기간 수입니다;
- 가격1 - q 기간 종료 시점의 종가;
- 가격2 - q 기간 시작 시점의 시초가;
- CMTM(가격1,가격2,Q)=가격1-가격2[Q-1], - q-기간 캔들스틱의 모멘텀;
- |cmtm(price1,price2,q)| - q-기간 캔들 모멘텀의 절대값;
- CMtm(price,q,r,s,u) - q-기간 캔들 모멘텀의 3배 평활화;
- EMA(...,r) - 첫 번째 평활화-지수에 적용된 기간 r의 지수 이동 평균 (지수) [각각: 1) q-기간 캔들의 모멘텀 및 2) q-기간 캔들의 모멘텀의 절대값];
- EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 스무딩은 기간 r의 지수에 기간 s의 지수를 적용한 것입니다;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 기간 u의 지수입니다.
입력 파라미터:
- q - q-주기 캔들스틱의 모멘텀을 계산하는 주기(기본값은 q=1);
- r - q-주기의 캔들 모멘텀에 적용되는 1차 EMA의 주기(기본값은 r=20);
- s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 두 번째 EMA의 기간(기본값은 s=5);
- u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 세 번째 EMA의 기간(기본값은 u=3);
- AppliedPrice1 - 종가 유형 (기본값은 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - 시가의 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 평활화가 수행되지 않습니다;
- 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u-3+1).
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/378
플로트 메타트레이더 지표 - 특정 통화쌍의 이전 차트 기록을 분석한 다음 현재 상황의 추세를 분석하는 정교한 지표입니다. 별도의 차트 창에서 추세가 시작되고 끝나는 지점과 피보나치 되돌림 수준을 기본 차트에서 디나폴리 수준과 결합하여 보여줍니다. 또한 로컬 고점과 저점이 감지된 시간도 표시합니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5에서 사용할 수 있습니다.Keltner Channel MT5
켈트너 채널(메타트레이더 지표) - 1960년 체스터 W. 켈트너가 개발한 고전적 기술 분석 지표입니다. 이 지표는 볼린저 밴드 및 엔벨로프와 다소 유사합니다. 중간 선은 일반적인 가격((고가 + 저가 + 종가)/3)에 적용된 10일 단순이동평균이고, 상단 및 하단 밴드는 중간 선에서 일일 가격 범위의 이동평균(고가 및 저가 차이)을 더하고 빼서 생성됩니다. 이런 식으로 변동성 기반 채널이 만들어집니다. 이 버전의 인디케이터에서는 MA의 모든 매개 변수를 수정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.
윌리엄 블라우의 캔들스틱 지수(CSI) 지표.AMkA
표준 편차를 기반으로 이동 자체에 표시 신호점을 배치한 페리 카우프만의 적응 이동 평균입니다.