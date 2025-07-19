플로트 메타트레이더 지표 - 특정 통화쌍의 이전 차트 기록을 분석한 다음 현재 상황의 추세를 분석하는 정교한 지표입니다. 별도의 차트 창에서 추세가 시작되고 끝나는 지점과 피보나치 되돌림 수준을 기본 차트에서 디나폴리 수준과 결합하여 보여줍니다. 또한 로컬 고점과 저점이 감지된 시간도 표시합니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5에서 사용할 수 있습니다.

켈트너 채널(메타트레이더 지표) - 1960년 체스터 W. 켈트너가 개발한 고전적 기술 분석 지표입니다. 이 지표는 볼린저 밴드 및 엔벨로프와 다소 유사합니다. 중간 선은 일반적인 가격((고가 + 저가 + 종가)/3)에 적용된 10일 단순이동평균이고, 상단 및 하단 밴드는 중간 선에서 일일 가격 범위의 이동평균(고가 및 저가 차이)을 더하고 빼서 생성됩니다. 이런 식으로 변동성 기반 채널이 만들어집니다. 이 버전의 인디케이터에서는 MA의 모든 매개 변수를 수정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.