作者：Andrey N. Bolkonsky



内容

ローソク足モメンタム指標（CMI、ローソク足モメンタムインディケータに基づく）は William Blau によって「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」で説明されています。

WilliamBlau.mqh は terminal_data_folder \MQL5\Include\ に配置されます。

\MQL5\Include\ に配置されます。 Blau_CMI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

ローソク足モメンタムインディケータの値は（絶対値によって）正規化され [-100,+100] にマップされます。正規化によって、CMIの正の値は市場の買われすぎ、負の値は売られ過ぎの状態に対応します。







ローソク足モメンタム指標



計算：



ローソク足モメンタム指標は下記の式で計算されます。



100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)

CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)



EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0 の場合 CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0



ここで

q - ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数

price1 - 終値

price2 - qバー前の始値

cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1] - ローソク足モメンタム

|cmtm(price1,pric2,q)| - ローソク足モメンタムの絶対値

CMtm(price,q,r,s,u) - 3重に平滑化されたローソク足モメンタム

EMA(...,r) - 1番目の平滑化 EMA(r)で下記に適応されます。

ローソク足モメンタム ローソク足モメンタムの絶対値

EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応されたEMA(s)

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応されたEMA(u)

q - ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=1）

r - ローソク足モメンタムに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）

s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）

u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)

AppliedPrice1 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）

AppliedPrice2 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_OPEN）