ポケットに対して
インディケータ

Blau_CMIローソク足モメンタム指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

ローソク足モメンタム指標（CMI、ローソク足モメンタムインディケータに基づく）は William Blau によって「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」で説明されています。

  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_CMI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

ローソク足モメンタムインディケータの値は（絶対値によって）正規化され [-100,+100] にマップされます。正規化によって、CMIの正の値は市場の買われすぎ、負の値は売られ過ぎの状態に対応します。

ローソク足モメンタム指標

ローソク足モメンタム指標

計算：

ローソク足モメンタム指標は下記の式で計算されます。

                                             100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u)              100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                               EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)         EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)

EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0 の場合 CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0

ここで

  • q - ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数
  • price1 - 終値
  • price2 - qバー前の始値
  • cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1] - ローソク足モメンタム
  • |cmtm(price1,pric2,q)| - ローソク足モメンタムの絶対値
  • CMtm(price,q,r,s,u) - 3重に平滑化されたローソク足モメンタム
  • EMA(...,r) - 1番目の平滑化 EMA(r)で下記に適応されます。
    1. ローソク足モメンタム
    2. ローソク足モメンタムの絶対値
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応されたEMA(s)
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応されたEMA(u)
入力パラメータ
  • q - ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=1）
  • r - ローソク足モメンタムに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
  • s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
  • u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
  • AppliedPrice1 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
  • AppliedPrice2 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_OPEN）
注意事項：
  • q>0
  • r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
  • Min rates =(q-1+r+s+u-3+1)

