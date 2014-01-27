作者: Andrey N. Bolkonsky



蜡烛条动量指数 (CMI, 基于 蜡烛条动量指标) 由 William Blau 在书中描述 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。

WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹 \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_CMI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

蜡烛条动量指标的数值是归一化的 (绝对值) 并映射到 [-100,+100] 间隔。由于归一化, CMI 阳性值对应市场的超买状态, 负值对应于市场的超卖状态。







蜡烛条动量指数



计算:



蜡烛条动量指数的计算公式:



100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)

CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)



若 EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0, 则 CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0



此处:

q - 柱线数量, 用于计算蜡烛条动量;

price1 - 收盘价;

price2 - q 柱线之前开盘价;

cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1] - 蜡烛条动量;

|cmtm(price1,pric2,q)| - 蜡烛条动量绝对值;

CMtm(price,q,r,s,u) - 蜡烛条动量三重平滑;

EMA(...,r) - 第一平滑 EMA (r), 应用于:

蜡烛条动量; 蜡烛条动量绝对值;

EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA (s), 应用于第一平滑的结果;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA (u), 应用于第二平滑结果。

q - 柱线数量, 用于计算蜡烛条动量 (省缺 q=1);

r - 第一条 EMA 周期, 应用于蜡烛条动量 (省缺 r=20);

s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);

u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);

AppliedPrice1 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);

AppliedPrice2 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice2=PRICE_OPEN).