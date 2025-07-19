당사 팬 페이지에 가입하십시오
Blau_CSI 캔들스틱 지수 표시기 - MetaTrader 5용 지표
저자: 안드레이 N. 볼콘스키
지수 q-기간 캔들(정규화된 평활 모멘텀 q-기간 캔들, q-기간 캔들 길이로 정규화) 윌리엄 블라우 , 모멘텀, 방향성 및 발산 책에 설명되어 있습니다.
캔들스틱 지수 (CSI)는 차트주기 캔들의 정규화된 모멘텀(차트주기 캔들의 정규화된 평활 모멘텀)을 나타내는 지표입니다. q-기간 캔들의 평활화된 모멘텀 값은 백분율 스케일(표시 간격 [-100,+100])에 따라 조정됩니다.
q-기간 캔들의 평활 모멘텀의 각 값은 q-기간 가격 변동 범위의 값(또는 q-기간 캔들의 길이)으로 정규화됩니다. 정규화를 통해 CSI 값을 시장의 과매수(양수 값) 또는 과매도(음수 값) 정도로 해석할 수 있습니다.
자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 인디케이터와 트레이딩 시스템 문서를 참조하세요 . 1부: 인디케이터.
- WilliamBlau.mqh는 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\포함\에 위치해야 합니다.
- Blau_CSI.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/Indicators\에 배치해야 합니다.
윌리엄 블라우 정규화된 q-기간 캔들 모멘텀 인디케이터
계산:
캔들 지수 공식:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u),u)=0이면 CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0입니다.
여기서
- q는 q-주기의 캔들 모멘텀을 계산하는 데 관련된 가격 차트 기간 수입니다;
- 가격1 - q 기간 종료 시점의 가격 [종가];
- 가격2 - q 기간 시작 시점의 가격 [시가];
- CMTM(가격1,가격2,q)=가격1-가격2[q-1] - q 기간 캔들스틱의 모멘텀;
- LL(q) - 해당 기간 q에 대한 이전 q 기간의 최저 가격의 최소값;
- HH(q) - 해당 기간 q에 대한 이전 q 기간 최고가 값의 최대값입니다.
- HH(q)-LL(q) - q-기간 가격 변동 범위(q-기간 캔들 길이);
- CMtm(가격1,가격2,q,r,s,u) - q-기간 캔들의 세 배 평활 모멘텀;
- EMA(...,r) - 첫 번째 평활화 - 지표에 적용된 기간 r의 지수 이동 평균(지수):
- q-기간 양초의 모멘텀에;
- 가격 변동의 q-기간 범위(또는 q-기간 캔들의 길이)로 설정합니다;
- EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 스무딩은 기간 r의 지수에 기간 s의 지수를 적용한 것입니다;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활 - 두 번째 평활 결과에 적용된 기간 지수 u입니다.
- q - q-주기 캔들스틱의 모멘텀을 계산하는 주기(기본값은 q=1);
- r - q-주기의 캔들 모멘텀에 적용되는 1차 EMA의 주기(기본값은 r=20);
- s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 두 번째 EMA의 기간(기본값은 s=5);
- u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 세 번째 EMA의 기간(기본값은 u=3);
- AppliedPrice1 - 종가 유형 (기본값은 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - 시가의 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_OPEN>).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 평활화가 수행되지 않습니다;
- 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u-3+1).
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/379
