Candlestick Momentum Index Blau_CMI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
blau_cmi.mq5 (9.92 KB) ver
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ver
Autor: Andrey N. Bolkonsky

Candlestick Momentum Index (CMI, esta basado en el indicador Candlestick Momentum) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_CMI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Los valores del indicador Candlestick Momentum son normalizados (por valores absolutos) y mapeados entre los intervalos [-100,+100]. Debido a la normalización, los valores positivos del CMI corresponden a los estados de sobrecompra del mercado, y los valores negativos corresponden a los estados de sobreventa del mercado.

Candlestick Momentum Index

Candlestick Momentum Index

Cálculo:

Candlestick Momentum Index es calculado por la fórmula:

                                             100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u)              100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                               EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)         EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0, then CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0

donde:

  • q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del Candlestick Momentum;
  • price1 - precio de cierre;
  • price2 - precio de apertura q barras atrás;
  • cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1] - Candlestick Momentum;
  • |cmtm(price1,pric2,q)| - valor absoluto de Candlestick Momentum;
  • CMtm(price,q,r,s,u) - Triple suavizado de Candlestick Momentum;
  • EMA(...,r) - 1er suavizado EMA(r), aplicado a:
    1. Candlestick Momentum;
    2. Valor absoluto de Candlestick Momentum;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.
Parámetros de entrada:
  • q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Candlestick Momentum (por defecto q=1);
  • r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al Candlestick Momentum (por defecto r=20);
  • s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
  • u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
  • AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
Nota:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavizado;
  • Min rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Candlestick Index Blau_CSI Candlestick Index Blau_CSI

Indicador Candlestick Index (CSI) de William Blau.

Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI

Ergodic CMI-Oscillator de Willam Blau.

Candlestick Momentum Blau_CMtm Candlestick Momentum Blau_CMtm

Candlestick Momentum Indicator de William Blau.

Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD

Ergodic MACD Oscillator de William Blau.