Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Candlestick Momentum Index Blau_CMI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1220
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Candlestick Momentum Index (CMI, esta basado en el indicador Candlestick Momentum) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_CMI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Los valores del indicador Candlestick Momentum son normalizados (por valores absolutos) y mapeados entre los intervalos [-100,+100]. Debido a la normalización, los valores positivos del CMI corresponden a los estados de sobrecompra del mercado, y los valores negativos corresponden a los estados de sobreventa del mercado.
Candlestick Momentum Index
Cálculo:
Candlestick Momentum Index es calculado por la fórmula:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0, then CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0
donde:
- q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del Candlestick Momentum;
- price1 - precio de cierre;
- price2 - precio de apertura q barras atrás;
- cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1] - Candlestick Momentum;
- |cmtm(price1,pric2,q)| - valor absoluto de Candlestick Momentum;
- CMtm(price,q,r,s,u) - Triple suavizado de Candlestick Momentum;
- EMA(...,r) - 1er suavizado EMA(r), aplicado a:
- Candlestick Momentum;
- Valor absoluto de Candlestick Momentum;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.
- q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Candlestick Momentum (por defecto q=1);
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al Candlestick Momentum (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
- AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavizado;
- Min rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/378
Indicador Candlestick Index (CSI) de William Blau.Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI
Ergodic CMI-Oscillator de Willam Blau.
Candlestick Momentum Indicator de William Blau.Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD
Ergodic MACD Oscillator de William Blau.