저자: 안드레이 N. 볼콘스키
이동평균의 지표 수렴/발산에 기반한 에르고딕 MACD 오실레이터 윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성 및 발산이라는 책에 설명되어 있습니다.
자세한 내용은 MQL5의 윌리엄 블라우의 인디케이터 및 트레이딩 시스템 문서에서 확인할 수 있습니다. 1부: 인디케이터.
- WilliamBlau.mqh는 terminal_data_directory\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
- Blau_Ergodic_MACD.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/지표\에 배치해야 합니다.
윌리엄 블라우의 에르고딕 MACD 오실레이터
계산:
에르고딕 MACD 오실레이터의 정의:
Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)
Where:
- Ergodic_MACD() - 에르고딕 - 이동평균 수렴/발산 지표 MACD(가격,r,s,u);
- SignalLine() - 신호선 - 에르고딕에 적용된 기간 ul의 지수이동평균;
- ul - 신호선의 EMA 주기 - 윌리엄 블라우에 따르면 ul의 값은 에르고딕의 마지막 유의미한(>1) EMA의 주기와 같아야 합니다.
표준 MACD 지표와 달리 윌리엄 블라우는 지수이동평균을 평활화 방법으로 사용하여 신호선을 얻습니다(표준 MACD는 단순이동평균 사용).입력 매개변수:
- #0 - 에르고딕(이동평균 수렴/발산) 플로팅:
- r - 가격 대비 첫 번째 느린 EMA의 주기(기본값 r=20);
- s - 가격에 적용되는 두 번째 빠른 EMA의 기간(기본값은 s=5)
- u - 이동평균 수렴/발산과 관련된 세 번째 EMA의 기간(기본값 u=3);
- 차트 구성 #1 - 신호선:
- ul - 에르고딕과 관련된 신호선의 EMA 기간(기본값 ul=3);
- 적용된 가격 - 가격 유형 (기본값은 적용된 가격=PRICE_CLOSE).
- R>1, S>1;
- s<r(이론적 요구 사항에 의한 제한, 소프트웨어 수준에서 확인되지 않음);
- u>0. u=1이면 평활화가 수행되지 않습니다;
- ul>0. ul=1이면 신호선이 에르고딕 라인과 일치합니다;
- 가격 배열의 최소 크기 =([max(r,s)]+u+ul-3+1).
