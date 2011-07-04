CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор индекса моментума свечи Blau_CMI - индикатор для MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2695
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
blau_cmi.mq5 (12.01 KB) просмотр
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.56 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индекс моментума свечи (Candle Momentum Index, CMI) - это индикатор нормированного моментума q-периодной свечи (нормированный сглаженный моментум q-периодной свечи) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Величины сглаженного моментума q-периодной свечи приведены к процентному масштабу (интервал отображения [–100,+100]). Каждая величина сглаженного моментума q-периодной свечи нормируется на величину сглаженного моментума q-периодной свечи, взятую по абсолютному значению.

Нормировка позволяет значение CMI интерпретировать как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_CMI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индекс моментума свечи Уильяма Блау

Индекс моментума свечи Уильяма Блау

Расчет:

Формула индекса моментума свечи:

                                             100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u)              100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                               EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)         EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)

если EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0, то CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0

где:

  • q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума q-периодной свечи;
  • price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;
  • price2 - цена открытия на момент начала периода q;
  • cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1], - моментум q-периодной свечи;
  • |cmtm(price1,pric2,q)| - абсолютное значение моментума q-периодной свечи;
  • CMtm(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный моментум q-периодной свечи;
  • EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателю [соответственно: 1)к моментуму q-периодной свечи и 2)к абсолютному значению моментума q-периодной свечи];
  • EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

Входные параметры:
  • q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);
  • r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);
  • s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
  • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • AppliedPrice1 - тип цены закрытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - тип цены открытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN).
Ограничения:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).

Индикатор моментума свечи Blau_CMtm Индикатор моментума свечи Blau_CMtm

Индикатор моментума свечи Уильяма Блау.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Blau_MACD Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Blau_MACD

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Уильяма Блау.

Индикатор индекса свечи Blau_CSI Индикатор индекса свечи Blau_CSI

Индикатор индекса свечи (Candlestick Index, CSI) Уильяма Блау.

Эргодический CMI-осциллятор Blau_Ergodic_CMI Эргодический CMI-осциллятор Blau_Ergodic_CMI

Эргодический CMI-осциллятор Уильяма Блау.