Индекс моментума свечи (Candle Momentum Index, CMI) - это индикатор нормированного моментума q-периодной свечи (нормированный сглаженный моментум q-периодной свечи) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.



Величины сглаженного моментума q-периодной свечи приведены к процентному масштабу (интервал отображения [–100,+100]). Каждая величина сглаженного моментума q-периодной свечи нормируется на величину сглаженного моментума q-периодной свечи, взятую по абсолютному значению.

Нормировка позволяет значение CMI интерпретировать как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_CMI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\





Формула индекса моментума свечи:



100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)

CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)



если EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0, то CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0



где:

q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума q-периодной свечи;

price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;

price2 - цена открытия на момент начала периода q;

cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1], - моментум q-периодной свечи;

|cmtm(price1,pric2,q)| - абсолютное значение моментума q-периодной свечи;

CMtm(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный моментум q-периодной свечи;

EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателю [соответственно: 1)к моментуму q-периодной свечи и 2)к абсолютному значению моментума q-периодной свечи];

EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);

r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);

s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);

u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);

AppliedPrice1 - тип цены закрытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);

AppliedPrice2 - тип цены открытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN).