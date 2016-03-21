Urheber: Andrey N. Bolkonsky



Der Candlestick Momentum Index (CMI), basierend auf dem Candlestick Momentum Indicator Wird in dem folgenden Buch beschrieben: "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Die Datei Blau_CMI.mq5 Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Die Werte von dem Candlestick Momentum Indicator sind normalisiert und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet. Aufgrund der Normalisierung entsprechen die positiven Werte des CMI einer überkauften Situation des Marktes und die negativen Werte entsprechen einer überverkauften Situation des Marktes.







Candlestick Momentum Index



Berechnung:



Der Candlestick Momentum Index wird mit der folgenden Formel berechnet:



100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)

CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)



if EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0, then CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0



wobei:

q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation von dem Candlestick Momentum verwendet werden;

price1 - Close-Kurs;

price2[q–1] - Open-Kurs, der q-Bars zurück liegt

cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1] - Candlestick Momentum;

|cmtm(price1,pric2,q)| - absolute value of Candlestick Momentum;

CMtm(price,q,r,s,u) - Triple smoothed Candlestick Momentum;

EMA(...,r) - 1st smoothing EMA(r), angewendet auf:

Candlestick Momentum; Der absolute Wert des Candlestick Momentums;

EMA(EMA(...,r),s) - 2nd smoothing - EMA(s), angewendet auf result of the 1st smoothing;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3rd smoothing - EMA(u), angewendet auf result of the 2nd smoothing.

q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation des Candlestick Momentums benutzt werden (Standard q=1);

r - period of the 1st EMA, angewendet auf Candlestick Momentum (by default r=20);

s - period of the 2nd EMA, angewendet auf result of the 1st smoothing (by default s=5);

u - period of the 3rd EMA, angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3);

AppliedPrice1 - Kurstyp (Standard AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);

AppliedPrice2 - Kurstype (Standard AppliedPrice2=PRICE_OPEN).