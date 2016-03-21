und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Candlestick Momentum Index Blau_CMI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1175
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Urheber: Andrey N. Bolkonsky
Der Candlestick Momentum Index (CMI), basierend auf dem Candlestick Momentum Indicator Wird in dem folgenden Buch beschrieben: "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Die Datei Blau_CMI.mq5 Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Die Werte von dem Candlestick Momentum Indicator sind normalisiert und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet. Aufgrund der Normalisierung entsprechen die positiven Werte des CMI einer überkauften Situation des Marktes und die negativen Werte entsprechen einer überverkauften Situation des Marktes.
Candlestick Momentum Index
Berechnung:
Der Candlestick Momentum Index wird mit der folgenden Formel berechnet:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0, then CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0
wobei:
- q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation von dem Candlestick Momentum verwendet werden;
- price1 - Close-Kurs;
- price2[q–1] - Open-Kurs, der q-Bars zurück liegt
- cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1] - Candlestick Momentum;
- |cmtm(price1,pric2,q)| - absolute value of Candlestick Momentum;
- CMtm(price,q,r,s,u) - Triple smoothed Candlestick Momentum;
- EMA(...,r) - 1st smoothing EMA(r), angewendet auf:
- Candlestick Momentum;
- Der absolute Wert des Candlestick Momentums;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2nd smoothing - EMA(s), angewendet auf result of the 1st smoothing;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3rd smoothing - EMA(u), angewendet auf result of the 2nd smoothing.
- q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation des Candlestick Momentums benutzt werden (Standard q=1);
- r - period of the 1st EMA, angewendet auf Candlestick Momentum (by default r=20);
- s - period of the 2nd EMA, angewendet auf result of the 1st smoothing (by default s=5);
- u - period of the 3rd EMA, angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3);
- AppliedPrice1 - Kurstyp (Standard AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - Kurstype (Standard AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Wenn r, s or u = 1 sind, dann wird die Glättung nicht verwendet;
- Min rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/378
