Indikatoren

Candlestick Momentum Index Blau_CMI - Indikator für den MetaTrader 5

blau_cmi.mq5 (9.92 KB) ansehen
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Urheber: Andrey N. Bolkonsky

Der Candlestick Momentum Index (CMI), basierend auf dem Candlestick Momentum Indicator Wird in dem folgenden Buch beschrieben: "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Die Datei Blau_CMI.mq5 Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Die Werte von dem Candlestick Momentum Indicator sind normalisiert und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet. Aufgrund der Normalisierung entsprechen die positiven Werte des CMI einer überkauften Situation des Marktes und die negativen Werte entsprechen einer überverkauften Situation des Marktes.

Candlestick Momentum Index

Candlestick Momentum Index

Berechnung:

Der Candlestick Momentum Index wird mit der folgenden Formel berechnet:

                                             100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u)              100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                               EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)         EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0, then CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0

wobei:

  • q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation von dem Candlestick Momentum verwendet werden;
  • price1 - Close-Kurs;
  • price2[q–1] - Open-Kurs, der q-Bars zurück liegt
  • cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1] - Candlestick Momentum;
  • |cmtm(price1,pric2,q)| - absolute value of Candlestick Momentum;
  • CMtm(price,q,r,s,u) - Triple smoothed Candlestick Momentum;
  • EMA(...,r) - 1st smoothing EMA(r), angewendet auf:
    1. Candlestick Momentum;
    2. Der absolute Wert des Candlestick Momentums;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2nd smoothing - EMA(s), angewendet auf result of the 1st smoothing;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3rd smoothing - EMA(u), angewendet auf result of the 2nd smoothing.
//--- Eingabeparameter
  • q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation des Candlestick Momentums benutzt werden (Standard q=1);
  • r - period of the 1st EMA, angewendet auf Candlestick Momentum (by default r=20);
  • s - period of the 2nd EMA, angewendet auf result of the 1st smoothing (by default s=5);
  • u - period of the 3rd EMA, angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3);
  • AppliedPrice1 - Kurstyp (Standard AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - Kurstype (Standard AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
Hinweis:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Wenn r, s or u = 1 sind, dann wird die Glättung nicht verwendet;
  • Min rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/378

