저자: 안드레이 N. 볼콘스키



모멘텀 캔들 지표 (모멘텀 q- 기간 캔들, 평활화된 모멘텀 q- 기간 캔들) 윌리엄 블라우, 책 모멘텀 , 방향성 및 발산에 설명되어 있습니다.



모멘텀은 현재 가격(보통 오늘 종가)과 이전 가격(보통 어제 종가)의 차이입니다. 모멘텀은 가격 차트의 모든 기간에 가격 변화를 반영할 수 있습니다.

캔들스틱모멘텀 (윌리엄 블라우에 따르면)은 한 기간(한 캔들스틱 내) 내 종가와 시가의 차이입니다. 캔들 모멘텀의 부호는 가격 변화 방향을 나타냅니다: 양수 캔들 모멘텀 - 해당 기간 동안 가격 상승, 음수 캔들 모멘텀 - 해당 기간 동안 가격 하락.

캔들 모멘텀 공식:

cmtm = close - open



Where:

종가 - 현재 기간의 종가(캔들);

시가 - 현재 기간의 시초가(캔들).

보편성의 관점에서 캔들 모멘텀의 정의를 확장해 보 겠습니다:



캔들 모멘텀은 가격 차트의 모든 시점의 가격 변동을 반영할 수 있습니다;

가격 기준(종가, 시초가)은 임의적일 수 있습니다.





차트 주기 캔들 모멘텀의 정의

자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 인디케이터 및 트레이딩 시스템 문서를 참조하세요. 1부: 인디케이터.

WilliamBlau.mqh는 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\포함\에 위치해야 합니다.

위치해야 합니다. Blau_CMtm.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/Indicators\에 위치해야 합니다.





윌리엄 블라우 캔들스틱 모멘텀 인디케이터

계산:



q-주기의 캔들 모멘텀 공식입니다:



CMTM(가격1,가격2,Q) = 가격1 - 가격2[Q-1]



여기서

q는 캔들 모멘텀 계산에 관련된 가격 차트 기간의 수입니다;

가격1 - 기간 q 종료 시점의 종가;

price2[q-1] - 기간 q 시작 시점의 시초가.

q 기간 캔들스틱의 평활화된 모멘텀 공식:

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q),r),s),u)



여기서

q는 q-기간 캔들의 모멘텀 계산에 관련된 가격 차트의 기간 수입니다;

가격1 - q 기간 종료 시점의 종가;

가격2 - q 기간 시작 시점의 시초가;

CMTM(가격1,가격2,Q)=가격1-가격2[Q-1] - q-기간 캔들의 모멘텀;

EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 첫 번째 평활화 - 기간 r의 지수 이동 평균(지수)을 q-기간 캔들의 모멘텀에 적용합니다;

EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화 - 기간 r의 지수에 적용된 기간 s의 지수;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활 - 두 번째 평활 결과에 적용된 기간 지수 u입니다.

q - q-주기 캔들스틱의 모멘텀을 계산하는 주기(기본값은 q=1);

r - q-주기의 캔들 모멘텀에 적용되는 1차 EMA의 주기(기본값은 r=20);

s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 두 번째 EMA의 기간(기본값은 s=5);

u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 세 번째 EMA의 기간(기본값은 u=3);

AppliedPrice1 - 종가 유형 (기본값은 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);

AppliedPrice2 - 시가의 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_OPEN).

q>0;

r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 평활화가 수행되지 않습니다;

가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u-3+1).

사항: