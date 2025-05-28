- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
372
利益トレード:
328 (88.17%)
損失トレード:
44 (11.83%)
ベストトレード:
102.45 USD
最悪のトレード:
-183.90 USD
総利益:
1 580.79 USD (125 892 pips)
総損失:
-1 264.40 USD (53 508 pips)
最大連続の勝ち:
50 (43.96 USD)
最大連続利益:
483.90 USD (19)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
98.94%
最大入金額:
10.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.62
長いトレード:
208 (55.91%)
短いトレード:
164 (44.09%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
4.82 USD
平均損失:
-28.74 USD
最大連続の負け:
7 (-484.35 USD)
最大連続損失:
-484.35 USD (7)
月間成長:
3.30%
年間予想:
41.78%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
514.17 USD (45.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.31% (514.17 USD)
エクイティによる:
23.51% (128.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|137
|NZDCAD
|132
|XAUUSD
|92
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|67
|NZDCAD
|61
|XAUUSD
|105
|BTCUSD
|57
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|7.1K
|NZDCAD
|7.2K
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|57K
|EURUSD
|781
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +102.45 USD
最悪のトレード: -184 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +43.96 USD
最大連続損失: -484.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.47 × 34
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.59 × 125
|
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 241
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 259
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
|
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.14 × 103
|
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
|
Exness-Real14
|1.18 × 34
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
ThreeTrader-Live
|1.19 × 21
