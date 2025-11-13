- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
26 (68.42%)
損失トレード:
12 (31.58%)
ベストトレード:
162.15 USD
最悪のトレード:
-956.01 USD
総利益:
1 034.18 USD (1 018 697 pips)
総損失:
-2 012.03 USD (1 842 689 pips)
最大連続の勝ち:
11 (562.26 USD)
最大連続利益:
562.26 USD (11)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
99.92%
最大入金額:
83.65%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
25 (65.79%)
短いトレード:
13 (34.21%)
プロフィットファクター:
0.51
期待されたペイオフ:
-25.73 USD
平均利益:
39.78 USD
平均損失:
-167.67 USD
最大連続の負け:
7 (-1 050.82 USD)
最大連続損失:
-1 050.82 USD (7)
月間成長:
-2.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
978.93 USD
最大の:
1 825.56 USD (5.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.15% (1 825.56 USD)
エクイティによる:
11.03% (15.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|30
|XAUUSDm
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|-1.2K
|XAUUSDm
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|-845K
|XAUUSDm
|21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +162.15 USD
最悪のトレード: -956 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +562.26 USD
最大連続損失: -1 050.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
8
0%
38
68%
100%
0.51
-25.73
USD
USD
11%
1:200