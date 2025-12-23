シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TIC8071137
KAUSER AHMED

TIC8071137

KAUSER AHMED
レビュー0件
信頼性
167週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 292%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
25 106
利益トレード:
18 639 (74.24%)
損失トレード:
6 467 (25.76%)
ベストトレード:
1 118.62 USD
最悪のトレード:
-10 207.49 USD
総利益:
481 031.50 USD (89 606 340 pips)
総損失:
-450 646.25 USD (108 479 010 pips)
最大連続の勝ち:
121 (182.11 USD)
最大連続利益:
4 932.11 USD (23)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
78.72%
最大入金額:
2.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
281
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.53
長いトレード:
14 960 (59.59%)
短いトレード:
10 146 (40.41%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
1.21 USD
平均利益:
25.81 USD
平均損失:
-69.68 USD
最大連続の負け:
26 (-10 359.10 USD)
最大連続損失:
-19 320.63 USD (13)
月間成長:
11.01%
年間予想:
133.55%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
82.09 USD
最大の:
56 873.86 USD (68.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.35% (56 641.86 USD)
エクイティによる:
7.90% (2 465.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 7293
BTCUSD 6050
XAUUSD 5361
EURUSD 4284
USDJPY 979
LTCUSD 118
USDCAD 105
USDCHF 79
GBPJPY 77
EURJPY 74
EURNZD 71
GBPNZD 67
EURAUD 62
CADJPY 61
GBPCAD 58
GBPAUD 55
CHFJPY 49
AUDJPY 45
NZDJPY 39
GBPCHF 36
EURGBP 35
BCHUSD 34
EURCAD 33
EURCHF 20
XRPUSD 11
ETHUSD 8
NZDUSD 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -8.7K
BTCUSD 7.4K
XAUUSD 684
EURUSD 30K
USDJPY -4.8K
LTCUSD 2.3K
USDCAD 97
USDCHF 624
GBPJPY 67
EURJPY 93
EURNZD 58
GBPNZD 62
EURAUD -36
CADJPY 67
GBPCAD -5
GBPAUD 0
CHFJPY 32
AUDJPY 51
NZDJPY 19
GBPCHF -45
EURGBP 13
BCHUSD 2.2K
EURCAD -7
EURCHF 18
XRPUSD 69
ETHUSD 87
NZDUSD -9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 23K
BTCUSD -19M
XAUUSD -92K
EURUSD 43K
USDJPY -77K
LTCUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
USDCHF 5.1K
GBPJPY 10K
EURJPY 13K
EURNZD 9.8K
GBPNZD 11K
EURAUD -5.5K
CADJPY 9.6K
GBPCAD -442
GBPAUD 222
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 7.3K
NZDJPY 2.7K
GBPCHF -3.9K
EURGBP 1.1K
BCHUSD 175K
EURCAD -748
EURCHF 1.6K
XRPUSD 31K
ETHUSD 40K
NZDUSD -877
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 118.62 USD
最悪のトレード: -10 207 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +182.11 USD
最大連続損失: -10 359.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.09 × 23
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
DooFintech-Live 5
0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
レビューなし
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 2.15% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TIC8071137
300 USD/月
292%
0
0
USD
30K
USD
167
4%
25 106
74%
79%
1.06
1.21
USD
44%
1:500
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください