トレード:
12
利益トレード:
11 (91.66%)
損失トレード:
1 (8.33%)
ベストトレード:
6 321.07 BDT
最悪のトレード:
-4 863.10 BDT
総利益:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
総損失:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
最大連続の勝ち:
7 (16 544.78 BDT)
最大連続利益:
16 544.78 BDT (7)
シャープレシオ:
0.57
取引アクティビティ:
47.06%
最大入金額:
2.18%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.38
長いトレード:
10 (83.33%)
短いトレード:
2 (16.67%)
プロフィットファクター:
4.38
期待されたペイオフ:
1 371.34 BDT
平均利益:
1 938.11 BDT
平均損失:
-4 863.10 BDT
最大連続の負け:
1 (-4 863.10 BDT)
最大連続損失:
-4 863.10 BDT (1)
月間成長:
11.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BDT
最大の:
4 863.10 BDT (6.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.51% (4 863.10 BDT)
エクイティによる:
15.58% (10 393.21 BDT)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|7.9K
|XAUUSD
|8.5K
|EURUSD
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|637K
|XAUUSD
|68K
|EURUSD
|21
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +6 321.07 BDT
最悪のトレード: -4 863 BDT
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16 544.78 BDT
最大連続損失: -4 863.10 BDT
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.42 × 993
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.54 × 102
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
レビューなし
