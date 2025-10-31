シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Trade Ex
KAUSER AHMED

Trade Ex

KAUSER AHMED
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 28%
Exness-Real17
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
11 (91.66%)
損失トレード:
1 (8.33%)
ベストトレード:
6 321.07 BDT
最悪のトレード:
-4 863.10 BDT
総利益:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
総損失:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
最大連続の勝ち:
7 (16 544.78 BDT)
最大連続利益:
16 544.78 BDT (7)
シャープレシオ:
0.57
取引アクティビティ:
47.06%
最大入金額:
2.18%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.38
長いトレード:
10 (83.33%)
短いトレード:
2 (16.67%)
プロフィットファクター:
4.38
期待されたペイオフ:
1 371.34 BDT
平均利益:
1 938.11 BDT
平均損失:
-4 863.10 BDT
最大連続の負け:
1 (-4 863.10 BDT)
最大連続損失:
-4 863.10 BDT (1)
月間成長:
11.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BDT
最大の:
4 863.10 BDT (6.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.51% (4 863.10 BDT)
エクイティによる:
15.58% (10 393.21 BDT)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 7.9K
XAUUSD 8.5K
EURUSD 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 637K
XAUUSD 68K
EURUSD 21
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 321.07 BDT
最悪のトレード: -4 863 BDT
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16 544.78 BDT
最大連続損失: -4 863.10 BDT

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.42 × 993
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.54 × 102
Exness-Real16
2.94 × 16
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.22 08:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 13:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Trade Ex
3000 USD/月
28%
0
0
USD
75K
BDT
10
0%
12
91%
47%
4.38
1 371.34
BDT
16%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください