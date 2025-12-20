シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HOT5412302
KAUSER AHMED

HOT5412302

KAUSER AHMED
レビュー0件
信頼性
114週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 119%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
141
利益トレード:
113 (80.14%)
損失トレード:
28 (19.86%)
ベストトレード:
74.49 USD
最悪のトレード:
-63.75 USD
総利益:
805.41 USD (2 247 073 pips)
総損失:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
最大連続の勝ち:
26 (205.81 USD)
最大連続利益:
205.81 USD (26)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.88%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.66
長いトレード:
69 (48.94%)
短いトレード:
72 (51.06%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
2.84 USD
平均利益:
7.13 USD
平均損失:
-14.47 USD
最大連続の負け:
4 (-85.74 USD)
最大連続損失:
-127.75 USD (3)
月間成長:
8.68%
年間予想:
105.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
150.29 USD (33.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.08% (150.29 USD)
エクイティによる:
2.75% (30.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDr 54
XAUUSDr 44
GBPUSDb 12
BTCUSD 9
EURUSDb 6
USDJPYr 6
GBPUSDr 5
XAUEUR 4
USA100 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDr -73
XAUUSDr 248
GBPUSDb 33
BTCUSD 15
EURUSDb 12
USDJPYr 19
GBPUSDr 20
XAUEUR 127
USA100 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDr -6.6K
XAUUSDr 16K
GBPUSDb 3K
BTCUSD 585K
EURUSDb 1.2K
USDJPYr 2.7K
GBPUSDr 1.9K
XAUEUR 12K
USA100 379
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +74.49 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +205.81 USD
最大連続損失: -85.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
レビューなし
2025.12.20 13:50
Trading operations on the account were performed for only 83 days. This comprises 10.55% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 13:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.29% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください