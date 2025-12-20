- 成長
トレード:
141
利益トレード:
113 (80.14%)
損失トレード:
28 (19.86%)
ベストトレード:
74.49 USD
最悪のトレード:
-63.75 USD
総利益:
805.41 USD (2 247 073 pips)
総損失:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
最大連続の勝ち:
26 (205.81 USD)
最大連続利益:
205.81 USD (26)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.88%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.66
長いトレード:
69 (48.94%)
短いトレード:
72 (51.06%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
2.84 USD
平均利益:
7.13 USD
平均損失:
-14.47 USD
最大連続の負け:
4 (-85.74 USD)
最大連続損失:
-127.75 USD (3)
月間成長:
8.68%
年間予想:
105.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
150.29 USD (33.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.08% (150.29 USD)
エクイティによる:
2.75% (30.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|54
|XAUUSDr
|44
|GBPUSDb
|12
|BTCUSD
|9
|EURUSDb
|6
|USDJPYr
|6
|GBPUSDr
|5
|XAUEUR
|4
|USA100
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDr
|-73
|XAUUSDr
|248
|GBPUSDb
|33
|BTCUSD
|15
|EURUSDb
|12
|USDJPYr
|19
|GBPUSDr
|20
|XAUEUR
|127
|USA100
|0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDr
|-6.6K
|XAUUSDr
|16K
|GBPUSDb
|3K
|BTCUSD
|585K
|EURUSDb
|1.2K
|USDJPYr
|2.7K
|GBPUSDr
|1.9K
|XAUEUR
|12K
|USA100
|379
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
