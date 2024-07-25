- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
459
利益トレード:
226 (49.23%)
損失トレード:
233 (50.76%)
ベストトレード:
528.20 USD
最悪のトレード:
-143.23 USD
総利益:
11 595.59 USD (128 287 pips)
総損失:
-7 898.99 USD (98 581 pips)
最大連続の勝ち:
8 (173.72 USD)
最大連続利益:
839.75 USD (3)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
41.84%
最大入金額:
16.23%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
4.28
長いトレード:
227 (49.46%)
短いトレード:
232 (50.54%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
8.05 USD
平均利益:
51.31 USD
平均損失:
-33.90 USD
最大連続の負け:
10 (-107.49 USD)
最大連続損失:
-458.94 USD (4)
月間成長:
21.86%
年間予想:
265.41%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.20 USD
最大の:
864.53 USD (28.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.67% (864.53 USD)
エクイティによる:
2.71% (128.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|459
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +528.20 USD
最悪のトレード: -143 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +173.72 USD
最大連続損失: -107.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 6
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.24 × 21
|
Exness-MT5Real15
|0.27 × 37
|
Exness-MT5Real6
|0.61 × 23
|
FusionMarkets-Live
|0.88 × 132
|
Exness-MT5Real8
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.34 × 169
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|1.88 × 17
|
XMGlobal-MT5 8
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|2.46 × 28
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|2.51 × 174
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.89 × 9
|
Exness-MT5Real23
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.50 × 4
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|3.59 × 56
|
Forex.com-Live 536
|3.67 × 144
