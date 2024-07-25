シグナルセクション
Nguyen Quoc Viet

OnlyUJ

Nguyen Quoc Viet
レビュー0件
信頼性
75週間
15 / 33K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 324%
Exness-MT5Real15
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
459
利益トレード:
226 (49.23%)
損失トレード:
233 (50.76%)
ベストトレード:
528.20 USD
最悪のトレード:
-143.23 USD
総利益:
11 595.59 USD (128 287 pips)
総損失:
-7 898.99 USD (98 581 pips)
最大連続の勝ち:
8 (173.72 USD)
最大連続利益:
839.75 USD (3)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
41.84%
最大入金額:
16.23%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
4.28
長いトレード:
227 (49.46%)
短いトレード:
232 (50.54%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
8.05 USD
平均利益:
51.31 USD
平均損失:
-33.90 USD
最大連続の負け:
10 (-107.49 USD)
最大連続損失:
-458.94 USD (4)
月間成長:
21.86%
年間予想:
265.41%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.20 USD
最大の:
864.53 USD (28.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.67% (864.53 USD)
エクイティによる:
2.71% (128.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 459
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 3.7K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +528.20 USD
最悪のトレード: -143 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +173.72 USD
最大連続損失: -107.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 6
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.24 × 21
Exness-MT5Real15
0.27 × 37
Exness-MT5Real6
0.61 × 23
FusionMarkets-Live
0.88 × 132
Exness-MT5Real8
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.34 × 169
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real
1.88 × 17
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.46 × 28
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real31
2.51 × 174
ICMarketsSC-MT5-2
2.89 × 9
Exness-MT5Real23
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.50 × 4
VantageGlobalPrimeLLP-Live
3.50 × 2
Exness-MT5Real32
3.59 × 56
Forex.com-Live 536
3.67 × 144
11 より多く...
レビューなし
2025.03.07 03:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 17:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.06 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.30 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.26 19:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.20 19:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.15 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.05 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.25 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 04:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.25 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.25 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

