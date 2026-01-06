- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
19 (76.00%)
損失トレード:
6 (24.00%)
ベストトレード:
6.16 USD
最悪のトレード:
-1.31 USD
総利益:
31.75 USD (2 245 pips)
総損失:
-4.69 USD (385 pips)
最大連続の勝ち:
13 (24.51 USD)
最大連続利益:
24.51 USD (13)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.09%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
6.00
長いトレード:
7 (28.00%)
短いトレード:
18 (72.00%)
プロフィットファクター:
6.77
期待されたペイオフ:
1.08 USD
平均利益:
1.67 USD
平均損失:
-0.78 USD
最大連続の負け:
6 (-4.15 USD)
最大連続損失:
-4.15 USD (6)
月間成長:
9.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
4.51 USD (1.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.38% (1.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.16 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +24.51 USD
最大連続損失: -4.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.95 × 584
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.84 × 366
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.57 × 585
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 130
80 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
0%
0
0
USD
USD
324
USD
USD
2
0%
25
76%
100%
6.76
1.08
USD
USD
0%
1:500