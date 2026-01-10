シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TVT 69
Walter Joseph Dillard

TVT 69

Walter Joseph Dillard
レビュー0件
95週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 9%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 138
利益トレード:
2 153 (68.61%)
損失トレード:
985 (31.39%)
ベストトレード:
2 540.01 USD
最悪のトレード:
-2 882.48 USD
総利益:
90 488.34 USD (379 989 pips)
総損失:
-92 570.17 USD (411 157 pips)
最大連続の勝ち:
54 (234.60 USD)
最大連続利益:
5 719.32 USD (4)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
1 607 (51.21%)
短いトレード:
1 531 (48.79%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.66 USD
平均利益:
42.03 USD
平均損失:
-93.98 USD
最大連続の負け:
23 (-1 441.69 USD)
最大連続損失:
-22 570.40 USD (13)
月間成長:
0.79%
年間予想:
9.59%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 090.28 USD
最大の:
31 347.41 USD (114.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.32% (31 347.41 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD+ 1561
USDCAD+ 345
AUDCAD+ 284
EURGBP+ 230
SP500.r 154
GBPUSD+ 133
AUDUSD+ 97
CADCHF+ 93
EURCAD+ 66
GBPCAD+ 22
GBPJPY+ 20
AUDJPY+ 20
EURJPY+ 19
USDJPY+ 18
US2000.r 14
AUDNZD+ 12
GBPAUD+ 10
EURCHF+ 7
USOUSD 6
EURAUD+ 5
NZDUSD+ 5
CHFJPY+ 5
USDCHF+ 4
GER40.r 3
EURNZD+ 2
XAGUSD 2
AUDCHF+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD+ 11K
USDCAD+ 2.7K
AUDCAD+ -12K
EURGBP+ 2.8K
SP500.r -85
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ -4.3K
CADCHF+ -481
EURCAD+ -4.3K
GBPCAD+ 56
GBPJPY+ -386
AUDJPY+ 183
EURJPY+ -119
USDJPY+ 202
US2000.r -24
AUDNZD+ -282
GBPAUD+ 615
EURCHF+ 42
USOUSD -172
EURAUD+ 3
NZDUSD+ -42
CHFJPY+ -37
USDCHF+ 3
GER40.r 1.1K
EURNZD+ 1
XAGUSD 887
AUDCHF+ 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD+ 2.5K
USDCAD+ -373
AUDCAD+ -59K
EURGBP+ 5.5K
SP500.r -3.2K
GBPUSD+ -1.5K
AUDUSD+ -549
CADCHF+ -1.7K
EURCAD+ -8K
GBPCAD+ 790
GBPJPY+ -7.3K
AUDJPY+ 220
EURJPY+ 677
USDJPY+ 1.9K
US2000.r -1.2K
AUDNZD+ -3.5K
GBPAUD+ 2K
EURCHF+ 134
USOUSD -828
EURAUD+ 75
NZDUSD+ -15
CHFJPY+ 22
USDCHF+ 123
GER40.r 42K
EURNZD+ 108
XAGUSD 3.6K
AUDCHF+ 31
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 540.01 USD
最悪のトレード: -2 882 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +234.60 USD
最大連続損失: -1 441.69 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

For monitoring purposes only. 
レビューなし
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.6% of days out of 665 days of the signal's entire lifetime.
