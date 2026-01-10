シグナルセクション
Walter Joseph Dillard

TOX 69

Walter Joseph Dillard
レビュー0件
119週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2023 19%
OxSecurities-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 780
利益トレード:
3 434 (71.84%)
損失トレード:
1 346 (28.16%)
ベストトレード:
2 214.24 USD
最悪のトレード:
-2 686.57 USD
総利益:
171 720.61 USD (521 838 pips)
総損失:
-140 680.44 USD (425 511 pips)
最大連続の勝ち:
71 (401.10 USD)
最大連続利益:
10 574.90 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
2 579 (53.95%)
短いトレード:
2 201 (46.05%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
6.49 USD
平均利益:
50.01 USD
平均損失:
-104.52 USD
最大連続の負け:
19 (-175.10 USD)
最大連続損失:
-20 965.72 USD (13)
月間成長:
0.89%
年間予想:
10.77%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.18 USD
最大の:
30 789.44 USD (60.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.30% (30 789.44 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.PRO 2341
GBPUSD.PRO 528
USDCAD.PRO 410
AUDCAD.PRO 296
EURGBP.PRO 278
US500 156
AUDUSD.PRO 130
CADCHF.PRO 125
EURCAD.PRO 72
GBPCAD.PRO 70
GBPJPY.PRO 64
EURJPY.PRO 60
AUDNZD.PRO 29
NZDCAD.PRO 28
GBPAUD.PRO 27
AUDJPY.PRO 26
USDJPY.PRO 24
EURCHF.PRO 18
USDCHF.PRO 18
EURNZD.PRO 17
EURAUD.PRO 15
GBPCHF.PRO 15
NZDUSD.PRO 10
AUDCHF.PRO 8
CHFJPY.PRO 5
OILUSD 5
DE30 3
NZDCHF.PRO 1
XAGUSD.PRO 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.PRO 17K
GBPUSD.PRO 8.3K
USDCAD.PRO 6.7K
AUDCAD.PRO -10K
EURGBP.PRO 4.3K
US500 120
AUDUSD.PRO -3.1K
CADCHF.PRO 4.2K
EURCAD.PRO -4.7K
GBPCAD.PRO 933
GBPJPY.PRO 334
EURJPY.PRO 2.1K
AUDNZD.PRO -269
NZDCAD.PRO 783
GBPAUD.PRO 769
AUDJPY.PRO -51
USDJPY.PRO 1.3K
EURCHF.PRO 731
USDCHF.PRO 413
EURNZD.PRO -147
EURAUD.PRO 53
GBPCHF.PRO -854
NZDUSD.PRO -195
AUDCHF.PRO -157
CHFJPY.PRO -144
OILUSD -188
DE30 1.7K
NZDCHF.PRO 8
XAGUSD.PRO 878
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO 809
USDCAD.PRO 29K
AUDCAD.PRO 8.2K
EURGBP.PRO 7.3K
US500 -1.4K
AUDUSD.PRO 3.9K
CADCHF.PRO 1.9K
EURCAD.PRO -7.9K
GBPCAD.PRO 1.7K
GBPJPY.PRO -13K
EURJPY.PRO 3.6K
AUDNZD.PRO -5.2K
NZDCAD.PRO 3.8K
GBPAUD.PRO 886
AUDJPY.PRO -630
USDJPY.PRO 2.7K
EURCHF.PRO 497
USDCHF.PRO -77
EURNZD.PRO 53
EURAUD.PRO 281
GBPCHF.PRO -1.6K
NZDUSD.PRO -261
AUDCHF.PRO -258
CHFJPY.PRO -425
OILUSD -88
DE30 66K
NZDCHF.PRO 41
XAGUSD.PRO 1.8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 214.24 USD
最悪のトレード: -2 687 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +401.10 USD
最大連続損失: -175.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OxSecurities-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

For monitoring purposes only. 
レビューなし
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.57% of days out of 829 days of the signal's entire lifetime.
