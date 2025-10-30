- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
110
利益トレード:
89 (80.90%)
損失トレード:
21 (19.09%)
ベストトレード:
151.64 USD
最悪のトレード:
-107.44 USD
総利益:
2 567.86 USD (15 135 pips)
総損失:
-628.15 USD (3 303 pips)
最大連続の勝ち:
15 (555.90 USD)
最大連続利益:
555.90 USD (15)
シャープレシオ:
0.56
取引アクティビティ:
0.03%
最大入金額:
31.84%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
11.13
長いトレード:
19 (17.27%)
短いトレード:
91 (82.73%)
プロフィットファクター:
4.09
期待されたペイオフ:
17.63 USD
平均利益:
28.85 USD
平均損失:
-29.91 USD
最大連続の負け:
4 (-172.55 USD)
最大連続損失:
-172.55 USD (4)
月間成長:
10.58%
年間予想:
128.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.36 USD
最大の:
174.26 USD (3.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.92% (174.59 USD)
エクイティによる:
13.60% (572.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-ECN
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-ECN
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +151.64 USD
最悪のトレード: -107 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +555.90 USD
最大連続損失: -172.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
