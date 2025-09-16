通貨 / WBD
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A
18.70 USD 0.71 (3.95%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WBDの今日の為替レートは、3.95%変化しました。日中、通貨は1あたり17.58の安値と18.76の高値で取引されました。
Warner Bros. Discovery Inc - Series Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
17.58 18.76
1年のレンジ
7.25 19.59
- 以前の終値
- 17.99
- 始値
- 17.86
- 買値
- 18.70
- 買値
- 19.00
- 安値
- 17.58
- 高値
- 18.76
- 出来高
- 41.272 K
- 1日の変化
- 3.95%
- 1ヶ月の変化
- 65.63%
- 6ヶ月の変化
- 73.31%
- 1年の変化
- 126.94%
