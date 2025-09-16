クォートセクション
通貨 / WBD
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A

18.70 USD 0.71 (3.95%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WBDの今日の為替レートは、3.95%変化しました。日中、通貨は1あたり17.58の安値と18.76の高値で取引されました。

Warner Bros. Discovery Inc - Series Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.58 18.76
1年のレンジ
7.25 19.59
以前の終値
17.99
始値
17.86
買値
18.70
買値
19.00
安値
17.58
高値
18.76
出来高
41.272 K
1日の変化
3.95%
1ヶ月の変化
65.63%
6ヶ月の変化
73.31%
1年の変化
126.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K