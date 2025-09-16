КотировкиРазделы
Валюты / WBD
Назад в Рынок акций США

WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A

18.25 USD 1.23 (6.31%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WBD за сегодня изменился на -6.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.61, а максимальная — 18.93.

Следите за динамикой Warner Bros. Discovery Inc - Series A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WBD

Дневной диапазон
17.61 18.93
Годовой диапазон
7.25 19.59
Предыдущее закрытие
19.48
Open
18.79
Bid
18.25
Ask
18.55
Low
17.61
High
18.93
Объем
95.954 K
Дневное изменение
-6.31%
Месячное изменение
61.65%
6-месячное изменение
69.14%
Годовое изменение
121.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.