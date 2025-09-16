Валюты / WBD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A
18.25 USD 1.23 (6.31%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WBD за сегодня изменился на -6.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.61, а максимальная — 18.93.
Следите за динамикой Warner Bros. Discovery Inc - Series A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WBD
- Warner Bros. Discovery (WBD) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Trading Day: Fed clock tick-tock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,27%
- Wall Street Lunch: Cup Of Coffee To Get Costlier (undefined:KC1:COM)
- Buying WBD’s stock ahead of a possible Paramount deal? This analyst is cautious.
- ROKU Appreciates 26.3% YTD: Three Key Reasons to Hold the Stock Now
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Акции Warner Bros Discovery падают на фоне опасений о слиянии и понижения рейтинга
- Warner Bros Discovery stock falls on merger concerns and downgrade
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- Warner Bros. Discovery stock falls after Warren criticizes potential deal
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Netflix (NFLX) Hails Canelo vs. Crawford as Most-Viewed Men’s Fight - TipRanks.com
- TD Cowen понижает рейтинг Warner Bros. Discovery после ралли на фоне слухов о поглощении
- TD Cowen downgrades Warner Bros. Discovery after bid speculation drives rally
- Wall St indexes slip as investors turn cautious ahead of Fed rate decision
- Wall St edges lower as markets await Fed rate decision, assess retail data
- Wall St edges lower as investors turn cautious ahead of Fed rate decision
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- TD Cowen понизил рейтинг акций Warner Brothers Discovery на фоне слухов о поглощении
Дневной диапазон
17.61 18.93
Годовой диапазон
7.25 19.59
- Предыдущее закрытие
- 19.48
- Open
- 18.79
- Bid
- 18.25
- Ask
- 18.55
- Low
- 17.61
- High
- 18.93
- Объем
- 95.954 K
- Дневное изменение
- -6.31%
- Месячное изменение
- 61.65%
- 6-месячное изменение
- 69.14%
- Годовое изменение
- 121.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.