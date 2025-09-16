Moedas / WBD
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A
17.99 USD 0.26 (1.42%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WBD para hoje mudou para -1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.57 e o mais alto foi 18.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Warner Bros. Discovery Inc - Series A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.57 18.36
Faixa anual
7.25 19.59
- Fechamento anterior
- 18.25
- Open
- 18.08
- Bid
- 17.99
- Ask
- 18.29
- Low
- 17.57
- High
- 18.36
- Volume
- 45.803 K
- Mudança diária
- -1.42%
- Mudança mensal
- 59.34%
- Mudança de 6 meses
- 66.73%
- Mudança anual
- 118.33%
