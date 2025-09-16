통화 / WBD
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A
19.33 USD 0.63 (3.37%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WBD 환율이 오늘 3.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.97이고 고가는 19.48이었습니다.
Warner Bros. Discovery Inc - Series A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
17.97 19.48
년간 변동
7.25 19.59
- 이전 종가
- 18.70
- 시가
- 18.70
- Bid
- 19.33
- Ask
- 19.63
- 저가
- 17.97
- 고가
- 19.48
- 볼륨
- 92.173 K
- 일일 변동
- 3.37%
- 월 변동
- 71.21%
- 6개월 변동
- 79.15%
- 년간 변동율
- 134.59%
