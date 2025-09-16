Dövizler / WBD
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A
19.33 USD 0.63 (3.37%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WBD fiyatı bugün 3.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.97 ve Yüksek fiyatı olarak 19.48 aralığında işlem gördü.
Warner Bros. Discovery Inc - Series A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WBD haberleri
- Disney’s Kimmel suspension shows Trump’s increasing grip over media
- Paramount Skydance’ın Warner Bros. Discovery teklifinin hisse başına 24 dolara ulaşabileceği bildirildi - CNBC
- Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) May Have a New Suitor - TipRanks.com
- Paramount Skydance hisseleri 19,05 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Paramount Skydance’s Warner Bros. Discovery bid may reach $24 per share - CNBC
- “Inevitable”: FX Chairman John Landgraf Speaks on the Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) Merger - TipRanks.com
- Turkey fines streaming giants over content violating ’moral values’
- Netflix Stock Upgraded To Buy, Retakes Key Level
- Disney's Streaming Base Expands: Can Subscriber Growth Drive Gains?
- Why Netflix (NFLX) Stock Is Gaining Today?
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Warner Bros. Discovery (WBD) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Trading Day: Fed clock tick-tock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Paramount yönetim kuruluna Scale AI’dan Dennis Cinelli’yi ekledi
- Wall Street Lunch: Cup Of Coffee To Get Costlier (undefined:KC1:COM)
- Buying WBD’s stock ahead of a possible Paramount deal? This analyst is cautious.
- ROKU Appreciates 26.3% YTD: Three Key Reasons to Hold the Stock Now
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Warner Bros Discovery hisseleri birleşme endişeleri ve not indirimi ile düştü
- Warner Bros Discovery stock falls on merger concerns and downgrade
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- Warren Bros. Discovery hisseleri, Warren’ın olası anlaşmayı eleştirmesinin ardından düştü
Günlük aralık
17.97 19.48
Yıllık aralık
7.25 19.59
- Önceki kapanış
- 18.70
- Açılış
- 18.70
- Satış
- 19.33
- Alış
- 19.63
- Düşük
- 17.97
- Yüksek
- 19.48
- Hacim
- 92.173 K
- Günlük değişim
- 3.37%
- Aylık değişim
- 71.21%
- 6 aylık değişim
- 79.15%
- Yıllık değişim
- 134.59%
21 Eylül, Pazar