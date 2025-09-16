FiyatlarBölümler
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A

19.33 USD 0.63 (3.37%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WBD fiyatı bugün 3.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.97 ve Yüksek fiyatı olarak 19.48 aralığında işlem gördü.

Warner Bros. Discovery Inc - Series A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
17.97 19.48
Yıllık aralık
7.25 19.59
Önceki kapanış
18.70
Açılış
18.70
Satış
19.33
Alış
19.63
Düşük
17.97
Yüksek
19.48
Hacim
92.173 K
Günlük değişim
3.37%
Aylık değişim
71.21%
6 aylık değişim
79.15%
Yıllık değişim
134.59%
