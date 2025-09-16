Divisas / WBD
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A
17.99 USD 0.26 (1.42%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WBD de hoy ha cambiado un -1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.57, mientras que el máximo ha alcanzado 18.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Warner Bros. Discovery Inc - Series A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
17.57 18.36
Rango anual
7.25 19.59
- Cierres anteriores
- 18.25
- Open
- 18.08
- Bid
- 17.99
- Ask
- 18.29
- Low
- 17.57
- High
- 18.36
- Volumen
- 45.803 K
- Cambio diario
- -1.42%
- Cambio mensual
- 59.34%
- Cambio a 6 meses
- 66.73%
- Cambio anual
- 118.33%
