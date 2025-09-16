Devises / WBD
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A
19.33 USD 0.63 (3.37%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WBD a changé de 3.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.97 et à un maximum de 19.48.
Suivez la dynamique Warner Bros. Discovery Inc - Series A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WBD Nouvelles
- L’offre de Paramount Skydance pour Warner Bros. Discovery pourrait atteindre 24€ par action - CNBC
- Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) May Have a New Suitor - TipRanks.com
- L’action Paramount Skydance atteint un plus haut de 52 semaines à 19,05€
- Paramount Skydance’s Warner Bros. Discovery bid may reach $24 per share - CNBC
- “Inevitable”: FX Chairman John Landgraf Speaks on the Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) Merger - TipRanks.com
- La Turquie inflige des amendes aux géants du streaming pour violation des "valeurs morales"
- Turkey fines streaming giants over content violating ’moral values’
- Netflix Stock Upgraded To Buy, Retakes Key Level
- Disney's Streaming Base Expands: Can Subscriber Growth Drive Gains?
- Why Netflix (NFLX) Stock Is Gaining Today?
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Warner Bros. Discovery (WBD) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Trading Day: Fed clock tick-tock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Paramount ajoute Dennis Cinelli de Scale AI à son conseil d’administration
- Wall Street Lunch: Cup Of Coffee To Get Costlier (undefined:KC1:COM)
- Buying WBD’s stock ahead of a possible Paramount deal? This analyst is cautious.
- ROKU Appreciates 26.3% YTD: Three Key Reasons to Hold the Stock Now
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- L’action Warner Bros Discovery chute suite aux inquiétudes de fusion et à une dégradation
- Warner Bros Discovery stock falls on merger concerns and downgrade
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- L’action Warner Bros. Discovery chute après les critiques de Warren sur une fusion potentielle
Range quotidien
17.97 19.48
Range Annuel
7.25 19.59
- Clôture Précédente
- 18.70
- Ouverture
- 18.70
- Bid
- 19.33
- Ask
- 19.63
- Plus Bas
- 17.97
- Plus Haut
- 19.48
- Volume
- 92.173 K
- Changement quotidien
- 3.37%
- Changement Mensuel
- 71.21%
- Changement à 6 Mois
- 79.15%
- Changement Annuel
- 134.59%
20 septembre, samedi