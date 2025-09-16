CotationsSections
WBD
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A

19.33 USD 0.63 (3.37%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WBD a changé de 3.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.97 et à un maximum de 19.48.

Suivez la dynamique Warner Bros. Discovery Inc - Series A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.97 19.48
Range Annuel
7.25 19.59
Clôture Précédente
18.70
Ouverture
18.70
Bid
19.33
Ask
19.63
Plus Bas
17.97
Plus Haut
19.48
Volume
92.173 K
Changement quotidien
3.37%
Changement Mensuel
71.21%
Changement à 6 Mois
79.15%
Changement Annuel
134.59%
