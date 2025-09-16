Währungen / WBD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WBD: Warner Bros. Discovery Inc - Series A
18.70 USD 0.71 (3.95%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WBD hat sich für heute um 3.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.58 bis zu einem Hoch von 18.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Warner Bros. Discovery Inc - Series A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WBD News
- “Inevitable”: FX Chairman John Landgraf Speaks on the Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) Merger - TipRanks.com
- Türkei verhängt Bußgelder gegen Streaming-Anbieter wegen Verletzung "moralischer Werte"
- Turkey fines streaming giants over content violating ’moral values’
- Netflix Stock Upgraded To Buy, Retakes Key Level
- Disney's Streaming Base Expands: Can Subscriber Growth Drive Gains?
- Why Netflix (NFLX) Stock Is Gaining Today?
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Hollywood Strikes Back! Disney, Comcast, Warner Bros Sue Chinese AI Firm - TipRanks.com
- Warner Bros. Discovery (WBD) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Trading Day: Fed clock tick-tock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Paramount beruft Scale-AI-Finanzchef Dennis Cinelli in den Verwaltungsrat
- Wall Street Lunch: Cup Of Coffee To Get Costlier (undefined:KC1:COM)
- Buying WBD’s stock ahead of a possible Paramount deal? This analyst is cautious.
- ROKU Appreciates 26.3% YTD: Three Key Reasons to Hold the Stock Now
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Warner Bros Discovery stock falls on merger concerns and downgrade
- Disney, Universal, Warner Bros Discovery sue China’s MiniMax for copyright infringement
- Kritik an Paramount-Fusion belastet Aktie von Warner Bros Discovery
- Warner Bros. Discovery stock falls after Warren criticizes potential deal
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- US-Vorbörse: Oracle, Alphabet, Novo Nordisk und Dave & Buster’s mit viel Bewegung
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
Tagesspanne
17.58 18.76
Jahresspanne
7.25 19.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.99
- Eröffnung
- 17.86
- Bid
- 18.70
- Ask
- 19.00
- Tief
- 17.58
- Hoch
- 18.76
- Volumen
- 41.288 K
- Tagesänderung
- 3.95%
- Monatsänderung
- 65.63%
- 6-Monatsänderung
- 73.31%
- Jahresänderung
- 126.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K